Emiliano azzera le tasse per chi torna a studiare in Puglia. Ira dei giovani di Forza Italia

“È l’ennesimo scempio da parte di Michele Emiliano”

FASANO – “Ennesimo scempio da parte di Michele Emiliano”. E’ la reazione di Forza Italia Giovani Brindisi davanti alla scelta del presidente della Regione Puglia di esonerare dal pagamento delle tasse universitarie i giovani pugliesi che tornano a studiare in Puglia “giustificando tale scelta – proseguono – sulla base che i ragazzi che già studiano in Puglia siano agevolati dalle borse di studio (garantite a tutti gli aventi diritto).

La regione e la politica in questo momento di difficoltà, dovrebbero aiutare tutti gli studenti che hanno preferito studiare nelle nostre Università, spesso versanti in condizioni non ottimali, anziché quelli che hanno deciso di andare altrove. Valorizzare chi ha deciso di investire e rischiare nel e per il proprio territorio in periodi in cui prima che la fuga dei cervelli all’estero c’è da combattere la fuga verso il nord Italia di risorse umane, studenti e lavoratori. In vista delle prossime elezioni regionali – continuano i ragazzi di FIG – questo “aiuto” da parte di Emiliano è un chiaro tentativo di ottenere più consensi da parte della popolazione universitaria, tentativo che visibilmente crea disparità. Pretendiamo rispetto per chi ha scelto di restare, contribuendo a valorizzare la nostra amata regione!Non osiamo immaginare cosa ci attenderà non appena la campagna elettorale vera e propria prenderà il vivo! Noi ragazzi desideriamo essere il centro delle attenzioni pro futuro e non pro “mancette elettorali”!”.