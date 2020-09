Emanuela Della Campa inaugura il comitato elettorale

Presente all’inaugurazione la candidata presidente del M5S, Antonella Laricchia

FASANO – “Grata, orgogliosa ed entusiasta”. Sono questi i tre aggettivi con cui Emanuela Della Campa, candidata al Consiglio Regionale per il MoVimento 5 Stelle, ha descritto se stessa e la sfida che intende portare avanti in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

È avvenuta ieri, lunedì 31 agosto, l’inaugurazione del comitato elettorale in via Bianchi alla presenza degli attivisti fasanesi del M5S, della candidata presidente del M5S e della lista “Puglia Futura”, Antonella Laricchia, e dei due deputati pugliesi del MoVimento Anna Macina e Giovanni Vianello.

La Campa, campana d’origine e fasanese d’adozione da ormai sedici anni, si è detta orgogliosa di essere una donna del sud ed entusiasta per l’accoglienza che Fasano le ha riservato sin dal primo giorno. «Quando ho conosciuto gli attivisti del MoVimento 5 Stelle – ha affermato la candidata – sono stata spronata a usare la politica come strumento, e ho voluto abbracciare il progetto di Antonella perché mi sento una donna libera e voglio portare avanti quei valori. Fra i temi che più mi stanno a cuore ci sono l’agricoltura e la sostenibilità, dobbiamo infatti rimettere al centro le nostre eccellenze e le risorse umane, dando loro un forte risalto. Abbiamo bisogno di una politica basata sulle persone, senza che questa si serva di loro».

Alla serata hanno contribuito gli interventi dei deputati Vianello, che ha sottolineato il grosso problema delle ecomafie e della necessità di una transizione energetica, e la deputata Macina, che ha invece ricordato le ragioni del “sì” al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre.

Proprio la candidata presidente ha infine concluso la serata, ricordando quali sono le proposte portate da lei in Consiglio Regionale negli ultimi anni, gli scandali scoperti dalla stessa nella gestione del Bilancio e la volontà ferrea di continuare a battersi per il territorio pugliese senza cercare alleanze con Emiliano o Fitto.

Agricoltura, destagionalizzazione del turismo, sostenibilità ambientale e trasporti efficienti sono i temi principali su cui la Laricchia intende lanciare la sfida a Fitto ed Emiliano, sfida ben accolta dalla candidata fasanese Emanuela Della Campa.