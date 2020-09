Election Day, tiene l’affluenza. Alle 12 ha votato il 9,96 %

Nel 2015 si votò in un solo giorno e l’affluenza alle 12 di attestó al 10.34%

FASANO – A mezzogiorno di oggi (domenica 20 settembre) nelle 37 sezioni elettorali allestite a Fasano e nelle frazioni hanno votato 3556 fasanesi per il rinnovo del Consiglio Regionale. La percentuale dei votanti è pari al 9,96 %.

Se si confronta il dato con il 2015, anno in cui si votò in un solo giorno, si comprende come l’affluenza non abbia subito cali significativi. Nel 2010 infatti, quando si votò in due giorni, si raggiunse un affluenza dell’8,4 %. Quindi in sostanza quello delle 12, contro ogni previsione, resta un buon dato.

Per il Referendum Costituzionale invece hanno votato 3567 fasanesi, pari all’11,07 % degli aventi diritto.