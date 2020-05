Villetta a Pezze di Greco, la denuncia dei Circoli Nuova Fasano sul degrado

L’ex gestore ha risistemato la zona, ma si attende l’intervento dell’Amministrazione comunale

FASANO – “Nelle settimane scorse abbiamo assistito al degrado in cui versava la Villetta di Pezze di Greco, che tra erbacce, rifiuti e atti vandalici ai danni dei giochi dei più piccoli, era diventata uno scempio agli occhi di tutta la cittadinanza”. A dichiararlo è Angelo Laghezza, dirigente del movimento politico Circoli Nuova Fasano.

“Da subito alcuni cittadini hanno cominciato a lamentarsi tanto da creare un gruppo Facebook per sensibilizzare quanta più gente possibile, tanto che l’ex gestore, il Sig. Lino Semeraro, al quale va il mio personale ringraziamento, ha provveduto autonomamente e a proprie spese, alla risistemazione del verde e dei giochi, vista la latitanza dell’amministrazione comunale.

Sarebbe auspicabile – prosegue Laghezza – che in attesa di un nuovo affidamento, la zona venga controllata più spesso dalle forze dell’ordine al fine di scongiurare il ripetersi degli atti vandali e l’abbandono di rifiuti, così come sarebbe opportuno dare in affidamento ai privati solo il bar, lasciando pubblica la zona del verde e il parco giochi.

La Villetta di Pezze di Greco, è sicuramente l’unico luogo di aggregazione sociale per le famiglie della frazione, dove i più piccoli possono trascorrere qualche ora di svago lontano dalle mura domestiche e merita l’attenzione da parte di tutti, cittadini in primis.

Si coglie l’occasione per sensibilizzare l’amministrazione comunale, affinché anche nella frazione di Torre Canne, in assenza di realtà ludiche, si creino gli spazi per abbinare ad una piacevole passeggiata, qualche minuto di svago per i più piccoli”.