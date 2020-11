Convocato il Consiglio comunale di Fasano per la prossima settimana

Ecco i punti all’ordine del giorno

FASANO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Fasano. Il Presidente Vittorio Saponaro, ha convocato il Consiglio, in seduta ordinaria, per il giorno martedì 17 novembre alle ore 10 in prima convocazione.

Questi i punti all’ordine del giorno: