Concessioni demaniali e proroghe, ancora fumata nera. L’ira di Lello Di Bari

La nota diramata dall’ex sindaco. Così l’amministrazione sceglie di non scegliere

FASANO – “A pochi giorni dalla scadenza delle concessioni demaniali marittime, prevista per il 31/12/2020, restano ancora incerte le sorti dei tanti operatori turistici del nostro territorio. Difatti, l’incontro tenutosi ieri, martedì 22 dicembre 2020, tra l’Amministrazione e i capigruppo consigliari, che ho richiesto con insistenza proprio in virtù dell’imminente scadenza delle concessioni, non ha sortito, almeno per il momento, il risultato sperato.“

A scriverlo in una nota è il consigliere comunale ed ex sindaco Lello Di Bari.

“Sembra invalicabile – continua Di Bari – il “muro di gomma” eretto dall’attuale amministrazione, fatto di sordità, di burocrazia e forse anche di incompetenza, contro cui ci siamo scontrati io, le consigliere Legrottaglie e Olive, presenti all’incontro in qualità di rappresentati dell’opposizione, e il consigliere di maggioranza Zizzi.

A nulla sono servite le tante parole da noi spese in favore di una causa, quella delle proroghe delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 – come previsto dalla legge 145/2018 – che in questo determinato momento storico assume ancor più importanza per tutta la collettività.

Qui si parla del futuro di centinaia di attività che operano nel settore turistico; si parla di uomini e donne che hanno costruito con sacrificio e sudore le proprie imprese; si parla di migliaia di posti di lavoro che consentono al nostro paese di arginare il dilagante e preoccupante problema della disoccupazione.

L’atteggiamento della maggioranza, la sua sordità rispetto a un problema che, a breve, potrebbe trasformarsi in una catastrofe, offende i sacrifici di una categoria di lavoratori, quella degli operatori turistici spesso guardata, immotivatamente, con diffidenza.

Il problema è che si tende a rimandare un’immagine sbagliata di chi opera nel settore del turismo; sarebbe il caso di ricordare che non si parla di avidi speculatori, ma di imprenditori, in prevalenza giovani uomini e donne, che affrontano immani sacrifici, districandosi nel fitto ginepraio della burocrazia italiana, per portare avanti le proprie aziende e, al contempo, fare grande il nome del nostro paese nel panorama internazionale del turismo.

La maggioranza, rappresentata al tavolo di confronto dal Sindaco Zaccaria, dal Presidente del Consiglio Saponaro, dai Consiglieri De Carolis e Marino, dall’Assessore Galeota e dai Dirigenti D’Adamo e Carparelli, invece, affronta la questione dimenticando che il suo nucleo è rappresentato da tanti onesti cittadini che stanno lottando per il riconoscimento del sacrosanto diritto al lavoro e, anziché prodigarsi per trovare una soluzione, resta ferma sulle proprie posizioni, ancorandosi a timori e incertezze che, come abbiamo più volte ribadito ieri, sono stati superati da diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Mi auguro che l’Amministrazione faccia un passo indietro, che prenda in considerazione le proposte che abbiamo prospettato durante l’incontro e conceda nel più breve tempo possibile le proroghe, offrendo la possibilità agli operatori, già fortemente provati dalla tragica pandemia in corso, di poter affrontare con un pizzico di serenità in più il difficile lavoro che li attende.”