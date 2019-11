Meteo, vento forte e piogge. Le previsioni per Fasano

Nella giornata di oggi saranno possibili anche temporali, da domani cala lo scirocco

FASANO – Dopo la perturbazione di martedì che ha regalato alla nostra città oltre 60 mm di pioggia, l’accumulo giornaliero più abbondante del 2019, il tempo rimane ancora incerto.

Il mese di novembre si sta dimostrando infatti piovosissimo su buona parte dell’Italia, con piogge abbondantissime sul centro-nord. La nostra zona ne ha risentito meno, protetta dall’Appennino, tuttavia qualcosa è cambiato nell’ultima settimana e oggi ci ritroveremo ad affrontare un secondo peggioramento del tempo nel giro di pochi giorni.

Per la giornata di oggi sono infatti previsti piogge e temporali a partire dalle prime ore del pomeriggio. Il fronte temporalesco, con fenomeni a tratti intensi, attraverserà tutta la Puglia dal pomeriggio alla sera per esaurirsi poi solo in tarda serata.

Le temperature a Fasano toccheranno ancora 20 gradi, sotto l’influsso di forti raffiche di scirocco, ma da domani (lunedì 18 novembre) è previsto un calo delle temperature di 3-4 gradi con vento in diminuzione. Ulteriori piogge saranno possibili nella notte fra martedì e mercoledì, poi il tempo migliora con temperature comprese fra 11 e 17 gradi.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.