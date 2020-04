Meteo, Pasqua e Pasquetta (a casa) con caldo e sole su Fasano

Ironia della sorte, si tratterà della Pasqua più calda degli ultimi anni

FASANO – La settimana appena trascorsa ha riportato il bel tempo su tutta la nostra regione, regalando temperature primaverili come non si vedevano da un mese. A Fasano ieri (sabato 11 aprile) si sono superati i 20°C, l’ultima volta è accaduto lo scorso 12 marzo.

La giornata di Pasqua odierna vedrà temperature ancora più alte, con possibili picchi al di sopra dei 22-23°C, come non si vedeva dal 2009 sulla nostra città. Le temperature minime di notte si manterranno attorno ai 13-14°C, in un contesto di generale mitezza.

Tutta colpa dell’anticiclone subtropicale che ha esteso le sue propaggini settentrionali sul Mediterraneo, regalando stabilità e clima molto mite sulla Puglia. Il cielo sarà poco nuvoloso nella giornata odierna, con locali annuvolamenti pomeridiani all’interno della regione, da domani si assisterà invece ad un aumento delle velature.

Il maestrale che soffierà oggi su Fasano sarà invece sostituito dai miti venti meridionali che soffieranno nella giornata di domani, Pasquetta.

Martedì è atteso un temporaneo peggioramento con locali deboli piovaschi fra il pomeriggio e la sera, mentre mercoledì 15 aprile è atteso un calo più consistente delle temperature che non andranno oltre i 15°C.

Anche questo calo termico sarà tuttavia momentaneo, tant’è che nel prossimo fine settimana torneranno nuovamente temperature miti, al di sopra dei 20°C.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.