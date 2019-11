Meteo, pioggia e vento su Fasano. Ecco le previsioni per le prossime ore

Un intenso sistema depressionario è attivo nel Mediterraneo. Ecco cos’altro ci attende

FASANO – È arrivata – come previsto – la pioggia su Fasano, e lo ha fatto con veri e propri nubifragi che si sono succeduti a partire dalla tarda nottata fino a un’ora fa.

Un intenso sistema perturbato che ha assunto le caratteristiche di un ciclone mediterraneo ha martoriato nella giornata di ieri Sicilia e Calabria e nella giornata odierna Basilicata e Puglia. In generale i venti previsti si sono mantenuti fortunatamente al di sotto delle aspettative, con raffiche appena superiori ai 60 km/h sul nostro territorio, ma zone come il metapontino e il leccese hanno registrato raffiche di scirocco fino 120 km/h.

Riportati disagi anche nel fasanese a causa della pioggia e di un centinaio di fulmini caduti (70.000 in tutto il Mediterraneo nelle ultime 24 ore) che hanno provocato cali di tensione momentanei in alcune zone del centro. Si sono segnalate criticità moderate anche per i sottopassi, nonostante il presidio della Protezione Civile, e alcune strade comunali risultavano allagate.

La fase clou del maltempo è ormai alle spalle e ciò che ci attende nelle prossime ore è un generale miglioramento, tuttavia altri rovesci saranno possibili in serata e durante la prossima nottata. Anche il vento non si placherà prima di domani.

Aggiornamenti e previsioni a cura di Meteo Fasano.