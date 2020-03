Meteo, nuovo crollo termico in arrivo su Fasano. Le previsioni

Aprile esordirà con temperature di 10 gradi sotto la media

FASANO – Una bizzarra anomalia meteorologica ha caratterizzato il tempo dell’ultima settimana a Fasano: martedì 24 marzo, il giorno più freddo primaverile mai registrato, la città ha visto la nevicata più tardiva del mese di marzo, con temperature vicine allo zero e gelate in collina.

Anche il mese di aprile comincerà all’insegna del freddo tardivo, con una nuova ondata di freddo che colpirà tutta l’Europa orientale, interessando marginalmente la nostra regione.

A partire da domani sera il tempo comincerà a peggiorare con le prime piogge in arrivo sulla Puglia. Le temperature crolleranno, portandosi dai 16 gradi di domani pomeriggio ai 4 gradi di martedì mattina. Di giorno non si supereranno gli 8 gradi in pianura, in collina invece non si andrà oltre i 6/7 gradi.

Le piogge interesseranno Fasano fra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, mentre sulla Selva ci sarà l’occasione di vedere qualche fiocco di neve. Il forte vento di maestrale, con punte di 50 km/h, farà percepire temperature prossime allo zero in pieno giorno.

Un miglioramento della situazione si avrà da giovedì ma sarà temporaneo in vista di un nuovo peggioramento previsto per il prossimo fine settimana. Insomma, a differenza della stagione invernale passata, la primavera si sta dimostrando dinamica e fredda.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.