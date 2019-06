Meteo, il maestrale spazza via il caldo africano. Le previsioni

La nostra regione sarà risparmiata da una forte ondata di caldo che colpirà mezza Europa

Gli ultimi venti giorni di giugno su Fasano sono trascorsi all’insegna dell’assoluta stabilità con clima molto caldo e secco per il periodo. Il primo vero cambiamento è quello che si sta registrando dalla giornata di ieri – lunedì 24 giugno – quando sul nostro territorio sono giunte fresche correnti di maestrale a smorzare la calura.

Nulla di eccezionale, nessun break temporalesco o freddo per il periodo, semplicemente un ritorno alla normalità climatica di fine giugno che in molti attendevano. Tutto questo avverrà mentre sull’Europa occidentale nei prossimi giorni ci sarà una delle più estreme ondate di caldo degli ultimi decenni.

La Puglia, trovandosi sul bordo orientale dell’anticiclone sub-tropicale, risentirà delle fresche correnti da nord e non subirà gli effetti del caldo africano, se non condizioni di lieve disagio sulle coste per via dell’afa.

Le temperature massime a Fasano in questa settimana oscilleranno fra i 28 e i 30 gradi mentre le temperature minime si attesteranno fra i 20 e i 23 gradi, valori tutto sommato tipici per fine giugno-inizio luglio.

Il mare adriatico risulterà fra il poco mosso e il mosso, specie nelle giornate di venerdì e sabato quando è prevista un’accentuazione del maestrale, con temperature superficiali più calde del normale.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.