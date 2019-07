Meteo, gran caldo fra oggi e domani. Poi netto calo termico

Va in scena l’ultimo sussulto dell’anticiclone africano sul nostro territorio

FASANO – Il caldo africano sta per giungere alle sue battute finali dopo il rialzo che si è avuto a partire dai giorni scorsi. Ad avere la peggio sono stati Belgio, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra e Francia dove sono caduti record ultrasecolari negli ultimi giorni, a testimonianza di un clima sempre più deviato da quella che è la normalità del periodo.

La Puglia si è trovata sul bordo orientale dell’anticiclone africano ed ha risentito meno degli effetti ma, fra oggi e domani (domenica 28 luglio), lo spostamento verso est dello stesso causerà l’attivazione di una ventilazione sud/sud-occidentale che farà impennare la colonnina di mercurio fino a toccare valori di 35-36°C su Fasano.

Le temperature minime in città non andranno al di sotto dei 25-26°C di notte e la ventilazione, come già detto, si manterrà moderata, a tratti forte, dai quadranti meridionali.

Un cambiamento è atteso per lunedì 29 quando il caldo africano ci lascerà per dare spazio a una nuova rinfrescata, con i termometri che scenderanno di 7-8°C in un giorno e con il rinforzo dei venti di maestrale. Nei giorni successivi le temperature si riporteranno nella media del periodo, il mese di agosto esordirà dunque all’insegna del caldo normale.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.