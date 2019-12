Meteo, continua la fase di scirocco. L’inverno resta lontano

Ecco cosa ci attende fino a Natale su Fasano

FASANO – Da circa cinque mesi l’Europa è sostanzialmente divisa in due, con configurazioni che regalano fresco e piogge sull’ovest Europa e risalite calde (con fasi siccitose) sull’est del continente. La Puglia si è spesso trovata più nella seconda situazione e finora anche dicembre sta mostrando un volto caldo.

L’inverno dunque, a parte la brevissima parentesi della scorsa settimana, è ancora lontano dal nostro territorio e lo sarà per almeno un’altra settimana.

A partire dalla giornata di oggi sono infatti attese temperature superiori alle medie del periodo, con anomalie termiche di 4-5°C, ed estremi compresi fra i 14 e i 17 gradi fino a venerdì 20 dicembre. Sulla nostra regione spirerà il vento di scirocco con raffiche localmente superiori ai 50-55 km/h.

Non attendiamoci tuttavia cieli completamente sereni anzi, sarà possibile qualche pioggia nelle giornate di giovedì 19 e sabato 21.

In seguito, a ridosso delle feste, torneranno correnti settentrionali ma sempre in un contesto più caldo del normale. Non si intravede una vera e propria svolta invernale ancora, considerando che anche l’est Europa vivrà una fase fortemente anomala.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.