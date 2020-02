Meteo, brusco stop alla primavera: tracollo termico in arrivo

Complice il vento, le temperature crolleranno di 15 gradi in 36 ore

FASANO – Che l’inverno 2019/2020 sul continente europeo sia mite non ci sono dubbi, il bimestre dicembre-gennaio è stato fra i più caldi degli ultimi vent’anni e febbraio si è aperto alla stessa maniera con temperature superiori alle medie stagionali di qualche grado.

Il clou di questa ondata di caldo in pieno inverno si avrà fra oggi e soprattutto domani, martedì 4 febbraio, quando i caldi venti di libeccio faranno impennare il termometro su tutta la regione. I valori saranno diffusamente sopra i 15°C con valori prossimi ai 20°C a Fasano e su tutta la Puglia centro-settentrionale.

Già da domani sera tuttavia il tempo subirà un brusco cambiamento: una massa d’aria artica apporterà un netto calo termico, con le temperature che caleranno ora dopo ora fino a portarsi su valori pienamente invernali.

Mercoledì 5 sarà la giornata più perturbata, con la possibilità di piogge e anche temporali, mentre la neve cadrà solo in bassa montagna o al più sulla murgia barese. Le temperature a Fasano oscilleranno fra i 7 e i 9°C durante il giorno.

La tramontana soffierà forte, con raffiche localmente superiori ai 60/70 km/h e mare agitato. Il vento inoltre non farà che aumentare la sensazione di freddo (effetto wind-chill) con temperature percepite prossime allo zero in pieno giorno.

Giovedì 6 sarà la giornata più fredda con temperature comprese fra 4 e 7°C sulla nostra città. Non sono escluse fioccate in collina nella prima parte di giovedì.

Da venerdì 7 le temperature subiranno un rialzo, senza tuttavia riportarsi sui valori anomali degli ultimi giorni.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.