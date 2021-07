«Wow!Fasano», sold out per Willie Peyote e Gianna Nannini

Tutto esaurito per i concerti che si svolgeranno il 23 luglio e il 17 agosto in Piazza Ciaia

FASANO – Il primo a registrare il sold out, ieri pomeriggio, è stato Willie Peyote che sarà in concerto in piazza Ciaia il 17 agosto per un evento targato Locus Festival. Stamattina è poi arrivato il secondo tutto esaurito: è la tappa fasanese del tour Piano Forte e Gianna Nannini «La differenza» per Luce Festival (Piazza Ciaia, 23 luglio).

I due sold out si aggiungono al doppio tutto esaurito fatto registrato dal comico Valerio Lundini per lo spettacolo di Torre Canne «Il Mansplaining spiegato a mia figlia» del 28 e 29 agosto.

Gli eventi rientrano nel cartellone «Wow! Fasano», il programma di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale per l’estate 2021.

«Questi ulteriori due sold out sono la conferma della qualità del cartellone proposto e dell’entusiasmo del pubblico verso proposte culturali di spessore e di eccellenza – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Siamo molto contenti che il nostro cartellone stia avendo tanti consensi e siamo certi che favorirà il rilancio di tutto il nostro territorio incontrando il favore di tutti, cittadini, visitatori e viaggiatori e la ripartenza delle nostre attività ricettive, turistiche, commerciali. Anche gli altri eventi in programma stanno riscontrando grande favore da parte del pubblico. Per gli altri concerti targati Locus Festival (Colapesce e Dimartino, Diodato e Samuele Bersani) le vendite sfiorano già il 90%. Abbiamo ottimi riscontri anche per le altre rassegne: siamo fieri che Fasano, anche quest’anno, possa rappresentare un polo di riferimento importante per tutta la Puglia».