“Un cuore speciale”. A Fasano va in scena la diversità

A cura della comunità “Mano nella mano”

FASANO – Fede e Luce è un movimento ecclesiale che da quasi 50 anni riunisce in piccole comunità diffuse in tutto il mondo persone con diversa abilità, le loro famiglie e i loro amici.

E’ presente a Fasano nella parrocchia S. Maria de La Salette attraverso la comunità “Mano nella mano” coordinata da Marcella Potenza e si esprime attraverso incontri mensili, formazioni, feste, attività, viaggi e campi estivi, sullo sfondo di una spiritualità leggera e gioiosa pur nella sua profondità.

Nell’ultimo anno ha intrapreso l’avventura del teatro integrato.

E’ uno spazio privilegiato di comunicazione che promuove la percezione e l’espressione di se, l’elaborazione delle proprie emozioni, il senso di appartenenza ad un gruppo. Lo spazio in cui ognuno esprime se stesso in modo unico ed originale: cadono le ‘diversità’ e si valorizzano le ‘differenze’.

Ciascun attore impara ad esprimere le proprie sensazioni, complesse o sfumate che siano e con il processo creativo che ne consegue le trasforma in poesia.

“Un cuore speciale” è il risultato di questo percorso condotto da Viviana e Fabrizio Altomari che ha coinvolto 11 ragazzi della comunità ‘Mano nella mano’.

Lo spettacolo racconta attraverso la recitazione, il canto e la teatro danza, le riflessioni e le emozioni che gli attori hanno esternato durante l’intero percorso. In modo simbolico si è cercato di rappresentare il concetto di incontro e di relazione che sono alla base della spiritualità di Fede e Luce.

Alla fine dello spettacolo, per gentile collaborazione di ‘Golosità ‘ di Lorenzo Marzolla e per la immancabile accoglienza del parroco don Vito Palmisano, seguirà una panzerottata per chi volesse contribuire a sostenere i costi delle attività associative.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria al n. 3382695986.