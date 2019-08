Torna il cinema all’aperto, classico appuntamento estivo

Tutta la programmazione dell’estate fasanese

FASANO – Anche per l’estate 2019 non mancherà l’atteso appuntamento con le proiezioni cinematografiche all’aperto in tutte le principali località del territorio di Fasano. Quattro diverse pellicole e una ventina le proiezioni in programma, curate dal Cinema-Teatro Kennedy di Fasano.

La rassegna Cinema all’aperto prevede la proiezione di pellicole dlel0utima stagione cinematografica 2018/19 e saranno a fruizione gratuita. Questo il programma di “Cinema all’aperto 2019”.



Si comincia con “Nessuno come noi” di Voilfango De Biasi con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri. Ambientata nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento.

Lunedì 19 agosto: Selva di Fasano – Casina Municipale

Martedì 20 agosto: Pezze di Greco – Piazza XX Settembre

Giovedì 22 agosto: Fasano – Piazza Ciaia

Venerdì 23 agosto: Savelletri – Piazza Costantinopoli

Sabato 24 agosto – Speziale – Largo Diaz



La seconda pellicola in programmazione è “Hotel Transylvania 3” – regia di Genndy Tartakovky, film d’animazione con il doppiaggio dei principali protagonisti curato da Claudio Bisio e Cirstiana Capotondi.

Lunedì 26 agosto: Selva di Fasano – Casina Municipale

Martedì 27 agosto Pezze di Greco – Piazza XX Settembre

Giovedì 29 agosto: Fasano – Piazza Ciaia

Venerdì 3o agosto: Savelletri – Piazza Costantinopoli

Sabato 31 agosto – Pozzo Faceto – Piazza del Santuario



Terzo film in programma è “Se son rose”, regia di Leonardo Pieraccioni, commedia diretta da Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession.

Lunedì 2 settembre: Selva di Fasano – Casina Municipale

Martedì 3 settembre: Pezze di Greco – Piazza XX Settembre

Giovedì 5 settembre: Fasano – Piazza Ciaia

Venerdì 6 settembre: Savelletri – Piazza Costantinopoli

Sabato 7 settembre: Montalbano – Piazza della libertà.



Chiude la rassegna di Cinema all’aperto 2019 la pellicola “Il testimone invisibile”, regia di Stefano Mordini, un thriller con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone che racconta la storia di Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo che si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura. Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente.

Lunedì 9 settembre: Montalbano Piazza della libertà

Martedì 10 settembre: Pezze di Greco – Piazza XX Settembre

Giovedì 12 settembre: Fasano – Piazza Ciaia

Venerdì 13 settembre: Pozzo Faceto – Piazza del Santuario

Sabato 14 settembre: Speziale – Largo Diaz



“Il programma approntato per quest’anno – afferma il Sindaco Francesco Zaccaria– prevede la proiezione di pellicole di vari genere adatte al periodo estivo: cartoon, commedie e thriller. Come di consueto sono spettacoli a fruizione gratuita che consentiranno a tutti di vedere dei film intrattenendosi all’aperto per godere della freschezza di questo scorcio di estate. Un discorso a parte va per Torre Canne, dove sono in programma le proiezioni di tutte e quattro le pellicole, ma questi spettacoli rientrano nel progetto finanziato dalla Regione Puglia di potenziamento del punto di informazione turistica presso il faro. Questo il programma dei film a Torre Canne: 21 agosto: “Nessuno come noi”; 28 agosto: “Hotel Transilvania 3“; 4 settembre “Se son Rose”; 11 settembre: “Il testimone invisibile”.



L’inizio delle proiezioni è alle ore 21,00.