Si presenta a Fasano “Ecce Mondo”, il libro di Nico Catalano

A cura del Circolo AIAB Puglia di Fasano

FASANO – Il Circolo AIAB Puglia (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) di Fasano organizza la presentazione del libro “Ecce Mondo” dell’agronomo e scrittore Nico Catalano.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Fasano, si svolgerà presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano lunedì 25 novembre alle ore 18:30. Dialogherà con l’autore l’editore Cristiano Marti.

Ecce Mondo è il manifesto del vivere ecologico in un mondo che sembra andare alla deriva.

«L’attuale modello di sviluppo economico globale consuma una quantità di risorse naturali più velocemente di quanto gli ecosistemi del nostro pianeta siano in grado di produrre. Un processo, questo, che sta portando il genere umano verso l’autodistruzione». Stiamo davvero correndo verso il baratro? E quali soluzioni la politica e i cittadini possono adottare per invertire una tendenza che sta mettendo a rischio la vita delle generazioni future? La risposta in questo libro che, fra denunce ed esempi virtuosi, porta con sé un messaggio chiaro: il vivere ecologico è possibile. E ognuno di noi, custode del pianeta, può esserne l’esempio.

Nicola Catalano (classe ’71) è laureato in agraria e svolge la professione di dottore agronomo. Dal 2013 è consulente presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Dal 2016 è dirigente regionale di AIAB Puglia (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e dal 2018 siede a Roma nel consiglio di amministrazione della FIRAB (Federazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica). È componente del Forum Pugliese per l’agricoltura sociale. Per i tipi di Radici future ha pubblicato Abbiamo fatto 13 (2018).

AIAB Puglia (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) si occupa della promozione dell’agricoltura biologica nella regione, quale modello di sviluppo sostenibile, basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, rispetto dell’ambiente, del benessere animale e della salute di chi consuma.

Aiab Puglia permette di essere in rete, di mettersi in contatto con altri produttori, tecnici e consumatori, con altre esperienze che consentono di migliorare l’organizzazione aziendale e il rapporto con i consumatori, di avere un rapporto con tecnici qualificati e selezionati ed infine con nuovi mercati.