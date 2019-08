Questa sera “Lineamediterranea 2019” a Selva di Fasano

Presso il Minareto

SELVA DI FASANO – Anche quest’anno, è ricca di eventi la VII Edizione di Lineamediterranea, la rassegna internazionale di Arti, Musica e Cinema che raccoglie artisti e scrittori, provenienti da tutto il mondo, che hanno saputo coniugare la cultura mediterranea con quella orientale.

Seguendo la linea di continuità con lo scorso anno, il titolo dell’edizione 2019 è “LUOGHI E VISIONI”. Il tema analizza la visione reale ed onirica dei luoghi in rapporto con la storia e la memoria delle comunità.

Questa sera, sabato 17 agosto 2019, il primo appuntamento della rassegna. Dalle ore 21.15, nella Villa Minareto alla Selva di Fasano, ci sarà lo Spettacolo/Festa/Sacrificio Virtuale di solidarietà all’Ulivo Monumentale della Puglia.

Si tratta di un evento particolarmente coinvolgente, unico nel suo genere che unisce la rappresentazione scenica indiana con la nostra mediterraneità, raggiungendo la sintesi nella convivialità. Il collante è la paesologia e la danza.

Il paesologo Franco Arminio dialogherà con gli ospiti ed il pubblico, mentre la compagnia di musica e danza Omaggio al Salento (Giancarlo Paglialunga, voce e tamburi a cornice,Massimiliano Morabito, organetto,Massimiliano De Marco, chitarra, bouzouki e voce,Veronica Calati, danza), metterà in scena la danza della Taranta.











“Nel corso della serata – si legge in una nota -, si svolgerà simbolicamente il funerale dell’Ulivo. Sarà una festa, secondo il rito funerario di Bali, per omaggiare il nostro monumento naturale, tanto amato ma anche tanto ferito dalla nostra insipienza.

La nostra mediterraneità troverà invece il suo apice con la tavola. Sarà allestito un gazebo dove sarà possibile assaporare panzerotti, pettole e quant’altro.

La serata sarà condotta da Luigi Cazzato.

In questo modo si potrà realmente comprendere come le storie e le culture del Mediterraneo e dell’Oriente altro non sono che pagine di uno stesso libro”.

Gli appuntamenti del 23, 24 e 25 agosto, invece, si svolgeranno al Chiostro di San Martino a Monopoli. Film, documentari e dibattiti per comprendere altri aspetti di questo stretto rapporto tra Mediterraneo e Oriente.