Miss Mondo, parte da Savelletri la corsa al podio mondiale

Eletta la miss Puglia che concorrerà alla finale nazionale

FASANO – Si è svolto ieri sera, in una calda serata di inizio estate, l’evento promosso da Passioni Boutique, Miss Mondo Puglia. La rassegna, che ha il compito di selezionare la “più bella di Puglia” per la finale nazionale del 2020, ha premiato Anita De Leo incoronandola regina della serata. Anita, assieme alle altre selezionate in tutte le regioni italiane, affronterà nel 2020 la fase finale italiana per poi sperare di raggiungere la tappa finale, la “corsa mondiale” al podio di Miss Mondo 2020.

Il festival della bellezza pugliese nel mondo, ha avuto luogo a Savelletri, sul porto della piccola frazione marinara. L’evento è stato sponsorizzato dalle attività locali. La giuria che ha decretato i vincitori della serata, è stata composta da: Luana Amati, assessore alle Attività Produttive; Laura De Mola, consigliera comunale; Pier Francesco Palmariggi, consigliere comunale; l’ingegnere Sante Schiavone e Mimmo Rivizzigno, titolare dell’Osteria del Porto.

Come premesso, si aggiudica la tappa Pugliese la bella Anita De Leo (n. 8), scelta non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per l’eleganza ed il portamento.

Quella pugliese è solo la prima di tante tappe. Nel 2020, in Thailandia, la finalissima mondiale.