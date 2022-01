L’UTL pubblica il Calendario 2022 del Museo delle Arti Antiche Fasanesi

È giunto all’ottava edizione l’almanacco che, ogni anno, racconta l’impegno dell’UTL alla Mostra Fasanese dell’Artigianato

FASANO – Anche quest’anno, la locale Università ha pubblicato il Calendario 2022 del Museo Arti Antiche Fasanesi, VIII ed.. L’UTL, presso la propria sede, ex convento seicentesco delle carmelitane claustrali di antica osservanza ai Portici, ha realizzato proprio otto anni fa un piccolo Museo, in verità mancante, in cui sono esposti manufatti d’epoca del glorioso artigianato fasanese. Fasano ha uno splendido Museo dell’arte contadina, ma è orfana di uno afferente l’artigianato, che pure ha sempre connotato socialmente ed economicamente la nostra comunità.

«Certo il Museo dell’UTL – afferma la presidente Palmina Cannone – meriterebbe spazi più idonei e una sistemazione adeguata, ma al momento dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo. Solo la nostra caparbietà, unita alla convinzione che ai giovani va tramandata la storia dei padri intessuta di duro lavoro, ci spinge a non demordere e a sognare tempi migliori, in cui le autorità competenti ci forniscano locali adatti e contributi. Ci siamo sempre autofinanziati anche quando, fino all’anno scorso, siamo stati partner delle mostre artigiane alla Selva. Il calendario è una pubblicazione del Museo dell’Universitas fasanese, a ricordare che la nostra Scuola di Educazione permanente, da ben 24 anni, propone ai fasanesi e ai forestieri circa una settantina di Progetti inerenti a corsi di Cultura umanistica e scientifica, e laboratori artigianali con il recupero di tecniche antiche in via di estinzione.

Lo fa gratuitamente – prosegue la presidente – e siamo orgogliosi di ciò. I docenti e gli esperti, sia in presenza che in DaD, sono tutti bravi e svolgono volontariato con entusiasmo e consapevolezza. Ci occupiamo di tutte le età e soprattutto di coloro che finalmente, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, vogliono realizzare le loro passioni, i loro sogni nel cassetto (scrittura, pittura, musica, teatro, realizzazioni artistiche, arricchimento culturale, ecc.). L’UTL offre loro una seconda opportunità, quella di sentirsi ancora giovani e operativi. Bambini, giovani e nonni instaurano un rapporto intergenerazionale splendido, soprattutto in questo periodo nebuloso».

Il calendario 2022 dell’UTL, dall’elegante veste tipografica, racconta con immagini chiare e vivaci le tradizioni del territorio attraverso i manufatti di artigianato artistico esposti nei quattro stand curati dal sodalizio alla 51ª Mostra artigiana del 2021. Si parte dagli antichi mestieri e da Natale, per passare a preziosi costumi carnevaleschi confezionati e ricamati a mano, seguitando con le usanze quaresimali e pasquali, per giungere alla Scamiciata, alla Festa patronale, al matrimonio e all’arte del cestaio. Le opere artistiche sono griffate: Giorgio Masi, Angelo Antelmi, Annarosa Cincavalli, Giuseppe di Bello, Lucia Barletta, Mario Cofano. Una sezione è dedicata allo scultore di fama internazionale Antonio Santoro. Una vera chicca, lo Studio d’Arte dell’artista Martino Murat che, da materiale riciclato dalle discariche, ha realizzato pezzi d’arredamento da designer. Questo riciclo creativo è da apprezzare. Completa le immagini una significativa foto di gruppo della grande famiglia dell’UTL alla serata conclusiva della premiazione della rassegna silvana.

Ci sono gli esperti che hanno tenuto in fiera i laboratori artigianali, gli artisti e tutta l’equipe che ha curato: ideazione, progettazione, allestimento, coordinamento, produzione di materiale informativo cartaceo e non, pubblicità su Facebook e Youtube, nonché la guida di tutto il percorso a forestieri e turisti. Il calendario, stampato in copie limitate da Grafiche Ventrella, è stato offerto con la pergamena di partecipazione ai maestri di tutta Italia, che hanno esposto le loro opere presepiali alla Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro”, VIII ed.. Un vero gioiello questo lunario del 2022, anno che ha portato all’ennesimo successo il sodalizio fasanese, premiato per la quarta volta dalla Regione Puglia, sez. Istruzione e Università, con il primo posto nella Graduatoria delle UTE per l’anno accademico 2021/22.