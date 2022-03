“Lazzari Felici. Un sogno chiamato…Pino Daniele” in scena stasera al Teatro Sociale

Un omaggio a un grande interprete della musica italiana

FASANO – Un omaggio, accorato e commosso ad uno dei più grandi interpreti della musica italiana ed internazionale. Sulla scia del grande successo ottenuto al debutto, torna in scena “Lazzari Felici. Un sogno chiamato…Pino Daniele”, spettacolo musical-teatrale scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Carlo Dilonardo.

Una tournée con diverse date che porterà lo spettacolo, promosso dall’Associazione Culturale “Teatri & Culture” e dall’Accademia Musicale “Nota Bene”, sui palcoscenici di Puglia e Basilicata.

Si è cominciato ieri, presso l’Auditorium comunale di Locorotondo, e si proseguirà stasera, 12 marzo, al Teatro Sociale di Fasano.

Un lavoro intenso, impreziosito dalle musiche del M° Franco Speciale (chitarre), in cui, attraverso il racconto del protagonista, tra sogno e realtà, si ripercorrono alcune delle tappe più significative del percorso umano e artistico di un artista straordinario, a sette anni dalla sua prematura scomparsa che ha lasciato un vuoto davvero incolmabile nel panorama della musica non solo italiana ma internazionale.

Uno spettacolo dal grande impatto emozionale, con alcuni dei più grandi successi del cantautore napoletano ad accompagnare il protagonista in questo affascinante, divertente ma al contempo anche malinconico e, a tratti, drammatico viaggio attraverso il ricordo del grande cantautore napoletano.

A render ancor più suggestivo il “sogno” del protagonista, le “incursioni” della vocalist Cristina Liuzzi e le performance di danza di Fabiana Caruso, che firma anche le coreografie.

«Attraverso un sogno – sottolinea il regista Carlo Dilonardo – le emozioni scaturite dalla vita e dalle note del grande artista napoletano vengono vissute e condivise con il pubblico in un’atmosfera onirica che accoglie e seduce lo spettatore. Le note di Pino Daniele vivono in questo spettacolo in cui la realtà e la fantasia si intrecciano indissolubilmente, proprio come nei sogni…»

La replica odierna si avvale del Patrocinio del Comune di Fasano. Ingressi con Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2. Per prenotazione, anche su whatsapp, rivolgersi al numero 3517175141.