L’associazione “Accordiabili” presenta il cantautore Camillo Pace

L’evento si terrà domani, venerdì 28 giugno

FASANO – L’Associazione di Promozione Sociale “Accordiabili”, presieduta dal Maestro Vincenzo Deluci, per venerdì 28 giugno, alle ore 20:30, propone la presentazione dell’ultima creatura discografica del cantautore e contrabbassista Camillo Pace: “Tornando a casa”.

Originario di Martina Franca da oltre vent’anni Pace compone e suona, sia come solista che in numerosi e vari progetti, in giro per il mondo. “Questo mio nuovo lavoro – spiega – di cui il contrabbasso è l’anima, racchiude il cammino di questi anni di attività. È un viaggio lungo i miei 40 anni di vita e di musica, caratterizzati soprattutto dal jazz e dal cantautorato”.

Camillo Pace si è avvicinato alla musica nel periodo scolastico, affascinato dall’emozioni dei dischi ascoltati in classe, durante le lezioni di musica. Sebbene fosse più portato per la matematica, dopo le scuole medie ha iniziato a studiare pianoforte. Questo lo ha portato prima a organizzare piccoli gruppi musicali e poi a dedicarsi completamente alla musica iscrivendosi al conservatorio. Oltre ad esibirsi in giro per il mondo, Camillo ha condotto studi come etnomusicologo in due importanti paesi africani, Kenya e Sudafrica, oltre che all’università di Lecce.

“Tornando a casa”, edito dalla Stranamente Music, è composto da nove tracce, scritte principalmente in varie parti del pianeta, dove il musicista, che vanta un’intensa attività concertistica in ambito classico con formazioni cameristiche e orchestrali dirette da prestigiosi direttori d’orchestra, ha avuto la possibilità di esibirsi. Tra questi c’è “Birkenau”, singolo che ha anticipato l’uscita del progetto discografico. Questa, scritta a seguito della sua esperienza in Polonia, è dedicata al ricordo delle vittime dei campi di sterminio. “Ho scelto questo nome per il mio nuovo lavoro” aggiunge “perché dopo aver scritto canzoni in Spagna, in Polonia, in Thailandia e in altre Nazioni, ho deciso di rientrare a casa, nella mia amata Puglia, di tornare alle origini. Infatti anche rispetto ad altri lavori del mio passato artistico, questo disco è più intimo, meno elettronico e più acustico”.

La serata organizzata da Accordiabili, dopo una breve intervista all’autore curata da Fabrizio Giannuzzi e Bruno Marchi, prevede tanta musica. Tra i vari musicisti che interverranno anche la cantante Sarita Schena.