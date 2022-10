L’artista Katia Mossina presenta la mostra “Simple Pleasures”

L’inaugurazione, a cura dall’associazione U’mbracchie, venerdì presso il Museo della Casa alla Fasanese

FASANO – Venerdì 21 ottobre dalle ore 19.00, negli spazi del Museo della Casa alla Fasanese, si inaugura la mostra “Simple Pleasures“ della poliedrica artista Katia Mossina, a cura dell’artista e curatrice e Direttrice artistica Mariantonietta Clotilde Palasciano, con il sostegno dell’Ass. U’mbracchie.

Nata in Russia e cresciuta come artista in giro per il mondo, l’artista Katia Mossina ha scelto la Puglia come seconda casa, terra con cui negli ultimi anni ha intessuto un illuminante dialogo da cui la sua ricerca, con un balzo iperbolico, ha attinto nuova linfa.

“I sensuali segni dell’artista liberano lo sguardo restituendo la leggerezza di cui la nostra oberata visione ha bisogno, una bellezza innocente, erotica e spiritosa – suggerisce la curatrice -. Simple Pleasures sono i piaceri essenziali che l’artista interpreta attraverso sinuose linee, Simple Pleasures sono tutti quei piaceri che, di grazia, rendono la nostra vita preziosa”.

La mostra personale di Katia Mossina sarà visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 18.30 alle 21.00, presso il Museo della Casa alla Fasanese, ingresso da Palazzo Pezzolla in via Fogazzaro n°4.

Link https://www.katia-mossina.com/