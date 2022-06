«La Via Francigena del Sud», martedì 21 giugno la presentazione della nuova guida

Appuntamento alle 18:30 nella Stanza dell’Affresco ai Portici delle Teresiane

FASANO – Il tracciamento del percorso metro per metro, quattro anni di lavoro, informazioni su cosa vedere, storia, monumenti. È l’edizione 2022 del volume «La Via Francigena del Sud» (Terre di mezzo editore), la nuova guida di una delle più importanti e antiche vie di pellegrinaggio al mondo che sarà presentata martedì 21 giugno.

L’appuntamento è alle 18:30 nella Stanza dell’Affresco ai Portici delle Teresiane. Interverranno: il sindaco Francesco Zaccaria (componente dell’ufficio di Presidenza dell’associazione europea Vie Francigene AEVF), l’assessore al turismo Pierfrancesco Palmariggi e Angelofabio Attolico, coautore della guida e responsabile tecnico della via Francigena del Sud.

Più di 900 km, 930 per la precisione, a piedi tra Lazio, Campania, Basilicata e Puglia: la guida si occupa nello specifico del tratto che separa Roma da Santa Maria di Leuca, costituendo la Via Francigena del Sud e coinvolgendo 5 regioni (Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Puglia), per raggiungere un totale di 3200 km.

L’intero percorso, riconosciuto nel 1994 ufficialmente «Itinerario culturale del Consiglio d’Europa» comincia a Canterbury e termina quindi finis terrae, nel punto in cui si incontrano il Mar Adriatico e il Mar Ionio, prevede numerose tappe.

La guida è il frutto di quattro anni di lavoro di Claudio Focarazzo e Lorenzo Lozito che hanno tracciato il percorso metro per metro servendosi di vari strumenti, sia analogici che digitali.

La guida offre una sezione per ciascuna delle tappe scelte e in modo sintetico fornisce le informazioni su cosa vedere, sulla storia e i monumenti del luogo, oltre alla lista di tutte le strutture ricettive che hanno risposto agli avvisi pubblici delle Regioni e quelle che da anni offrono assistenza ai viandanti in quanto centri di accoglienza pellegrina storica.