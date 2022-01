La Società di Storia Patria organizza un incontro per celebrare il dialetto fasanese

Appuntamento presso la Biblioteca Comunale nel pomeriggio di oggi

FASANO – In occasione della Giornata Nazionale del dialetto che si celebra il 17 gennaio in tutta Italia, anche la sezione di Fasano della Società di Storia Patria per la Puglia ha organizzato alcuni momenti che hanno valore significativo, attesa l’impossibilità di non poter svolgere manifestazioni con la partecipazione di pubblico.



La sezione di Storia Patria di Fasano è impegnata anche nella valorizzazione e conservazione del dialetto fasanese tant’è che si è fatta promotrice della stampa del vocabolario fasanese-italiano del professor Giuseppe Marangelli.

Così oggi, 17 gennaio, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale “Ignazio Ciaia” si svolgerà la cerimonia di consegna di alcune copie della pubblicazione all’istituzione deputata proprio alla conservazione della memoria e della cultura locale.



All’incontro saranno presenti alcuni rappresentanti del direttivo del sodalizio, l’assessore alla cultura Cinzia Caroli, il dirigente comunale responsabile del settore, dott. Giuseppe Carparelli insieme a funzionari e operatori della biblioteca. Inoltre, da domani (18 gennaio) sarà disponibile sulla pagina Facebook della sezione di Fasano della Società di Storia Patria per la Puglia, la registrazione di un incontro appositamente organizzato sul dialetto fasanese al quale parteciperanno la presidente Maria De Mola, Pino Pantaleo, presidente dell’Associazione Iniziativa Dialetto che parlerà del rapporto tra lingua e dialetto; saranno letti alcuni brani in vernacolo.