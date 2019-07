La mostra “Besa” apre il “Mare Magnum Festival” a Selva di Fasano

Oggi alla Casina Municipale a Selva di Fasano

FASANO – Oggi, martedi 23 luglio, alle ore 20 presso la Casina Municipale a Selva di Fasano, si darà il via al “Mare Magnum Festival” 3a Edizione Summer 2019 con la mostra “Besa”: in anteprima in Puglia, il lavoro del fotografo Norman H. Gershman, che racconta la straordinaria azione del popolo albanese che seguendo l’antico codice consuetudinario del Kanun salvò la vita agli ebrei durante la Shoah.

Si lascerà spazio ai saluti del direttore artistico Michele Ido e del Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

Presenti per l’occasione Dorian Koci (direttore museo di Tirana), Gentiana Mburimi (ministro plenipotenziario dell’Ambasciata Albanese, don Gino Copertino parroco della Selva, Sindaco di Fasano, Nicola Parisi professore della Fondazione Gramsci di Puglia, Aldo Patruno dirigente Piiil Cultura Puglia, Sindaco di Cisternino Luca Convertini.