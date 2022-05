In arrivo la 12ª edizione del centro estivo “Estate in Masseria” 

L’edizione 2022 prenderà il via il 5 giugno

FASANO – Mancano ormai poche settimane alla fine dell’anno scolastico e fervono i preparativi per l’edizione 2022 di “Estate in Masseria”, il centro estivo per bambini da 4 a 12 anni ambientato tra gli ulivi secolari di Masseria Carbonara.

Come consuetudine il progetto, che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione, coinvolge un numero nutrito di partner e realtà che lavorano insieme sin dal primo anno e altri che di edizione in edizione si sono uniti alla rete. Questa estate, l’ASD Roberto Serra Fasano sarà affiancata da: SpaziAperti Equoenonsolo, Impronte di Puglia, Tiska Tuska Topolino, AccordiAbili, EquoAmbiente, Orme di Askan, Futurforma, Emergency, Nodo Antidiscriminazione in Puglia e 4 zampe nel cuore, per far trascorrere ai bambini dal 13 giugno al 5 agosto un’altra estate in masseria all’insegna dello sport, del divertimento e dell’allegria a soli due minuti di macchina da Fasano.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle 13.00, presso Masseria Carbonara in contrada Fascianello, 21. Sono previsti pacchetti settimanali e mensili con sconti a partire dal/la secondo/a figlio/a in poi. Possono iscriversi bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi da 4 a 12 anni che oltre a tante attività sportive, saranno coinvolti in attività con animali, passeggiate in campagna, cura dell’orto, laboratori di cucina, danze popolari, gonfiabili e giochi d’acqua, yoga, pittura, musica, teatro, speleologia, clowneria, archeologia e molte altre sorprese.

Come nelle scorse edizioni, i ragazzi saranno guidati da insegnanti, istruttori ed esperti specializzati in attività destinate all’infanzia, in un contesto educativo-formativo organizzato a misura di bambino. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni di legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del Coronavirus (COVID 19). Lo staff sta comunque predisponendo e organizzando il campo estivo in attesa delle linee guida della regione Puglia e di eventuali bonus e/o riconoscimenti da enti pubblici. Pertanto potrebbero rendersi necessari degli adeguamenti o dei cambiamenti indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a Equo e non solo Onlus dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 – 13.00, 17.00-20.30 o consultare il sito www.equoenonsolo.it.

È possibile contattare i seguenti recapiti:

spaziaperti@equoenonsolo.it;

328.8682626 – 328.9536770