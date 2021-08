Il CiaiaLab a sostegno della “Bellezza e legalità, per una Puglia libera dalle mafie”

Un progetto promosso dalla Regione

FASANO – La Regione Puglia, con Avviso pubblico dal titolo “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”, ha promosso la realizzazione di progetti finalizzati a finanziare azioni di antimafia sociale, di ricostruzione dell’identità locale, attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, attraverso laboratori innovativi, destinati alla popolazione in età scolastica compresa tra i 12 e i 16 anni residenti in Puglia a rischio di abbandono e dispersione che manifestano la necessità di interventi didattici “informali” finalizzati all’acquisizione di una formazione delle competenze, di educazione alla convivenza, ai diritti e al riconoscimento della dignità dell’individuo.

A tal fine, il CiaiaLab Laboratorio Urbano di Fasano, si è reso disponibile a sostenere la proposta progettuale di intervento, Atelier della legalità, sintetizzata in una pluralità di azioni diffuse di contrasto alle mafie, progetti concreti di alleanze tra cittadini, scuole, istituzioni, associazioni e artisti.

L’obiettivo è quello di rafforzare la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile ricorrendo a laboratori che utilizzano un linguaggio immediato e trasversale, quello dell’arte, della grafica, del fumetto e dell’innovazione tecnologica, alla fine dei quali, mediante un racconto grafico (graphic novel), che potrà spaziare dal fumetto al reportage fotografico passando per l’espressione pittorica, i giovani destinatari del progetto, attraverso tali linguaggi espressivi artistici e interventi didattici informali, saranno in grado di comprendere il valore della cultura alla legalità, valorizzare esperienze morali, rafforzare la dimensione creativo-espressiva e l’estetica come stile cognitivo.

I minori che vivono in un contesto a rischio di dispersione scolastica e marginalità, quindi, acquisiranno un vero e proprio capitale politico (mediante percorsi personalizzati), sociale (grazie al supporto di reti sulle quali fare affidamento), strumentale con risorse e materiali a loro disposizione, nonché socio-culturale che permettano di costruire in modo sano la loro personalità e favorire il reinserimento nella comunità scolastica e nella società.