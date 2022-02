Florilegi d’Amore per San Valentino all’UTL fasanese

Letteratura, arte, educazione sentimentale, tradizione, e molto altro per festeggiare l’Amore universale

FASANO – Con l’iniziativa Florilegi d’amore, giunta quest’anno alla seconda edizione, la locale Università del Tempo Libero San Francesco d’Assisi dedicherà un’intera settimana, dal 14 al 20 febbraio 2022, alla celebrazione dell’Amore universale. Lo farà online realizzando video di letteratura, poesia, arte, educazione sentimentale, storie, tradizione, territorio, gastronomia, manufatti, canzoni e musica per festeggiare l’Amore. Una partecipazione corale di Corsi, Laboratori e Progetti con il contributo degli amici di Crispiano, di Modena e dell’Abruzzo che declineranno l’Amore in ogni sua forma.

«Un impegno notevole per stilare un programma di spessore culturale – precisa Palmina Cannone – ma l’entusiasmo, la convinzione di parlare di un gran sentimento ai soci, alla comunità fasanese e crispianese, e a quanti ci seguono con costanza sui canali social, ci ha spinto a rimboccarci le maniche e a lavorare per donare appunto l’Amore in tutte le sue più nobili sfaccettature. Siamo convinti – prosegue Palmina – che, se questo sentimento fosse più rigoglioso, nel mondo ci sarebbe la Pace agognata da tanti, ma ancora lontana. Tutti parlano dell’amore, sentimento che accomuna gli esseri viventi, ma siamo educati ad amare? Sappiamo veramente amare gli altri, il diverso, la Terra, la natura, i bambini, gli anziani? Forse ci sono in giro troppi amori malati, ipocriti, puerili, egoistici, utilitaristici, senza senso.

L’amore è un dare che non pone condizioni, non pone nulla, e non decide nulla. Nel dare amore ci si evolve. L’amore universale è infinito. Questo il messaggio della nostra Università». Del resto tale è il significato autentico della festa di San Valentino celebrata in tutto il pianeta e voluta da Papa Gelasio, nel 496 d.C., stanco di assistere alla licenziosità dei Lupercalia, festa pagana legata a una divinità romana, indetta per tenere i lupi lontano dai campi coltivati. La scelta cadde su San Valentino, che dedicò la sua vita alla conversione dei pagani al Cristianesimo. Aureliano ne ordinò la flagellazione e l’uccisione il 14 febbraio 273 d.C. La leggenda narra essere stato lui a celebrare il matrimonio tra un legionario pagano e una giovane cristiana.

L’iniziativa dell’Università è stata patrocinata dal sindaco Luca Lopomo e dall’assessore alla Cultura Aurora Bagnalasta del Comune di Crispiano, con cui l’UTL di Fasano è gemellata dal 2019 per costruire ponti e colori di Pace. L’idea progettuale si avvale altresì della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti Arcaista, il cui rettore è lo scultore Antonio Santoro, socio e docente dell’UTL. Si riporta di seguito il Programma da lunedì 14 a domenica 20 febbraio 2022:

Lunedì 14

Alfonso Gatto e la sua Poesia d’amore – prof.ssa Gina Cedro

La lettura di un libro è un gesto d’amore – dott. Giuseppe Pulito, pediatra

L’amore nell’arte – scultore Antonio Santoro, rettore Accademia di Belle Arti Arcaista

Crispiano la Puglia delle 100 masserie – referente Vittorio Perillo

Canto l’amore – esperto Giorgio Masi

Suono l’amore – m° Gino Guarini

Martedì 15

Eros in cucina – prof.ssa Palmina Cannone

Coktail Amore e Passione – Giovanna Malagnino

Saveddïtre di Teresa Schettini – prof. ssa Palmina Cannone

Canto l’amore – esperto Giorgio Masi

Mercoledì 16

I will always love you, Whitney Houston – prof.ssa Angela Rosati

Chessa terra noste di Teresa Schettini – prof.ssa Palmina Cannone

Suono l’amore – m° Gino Guarini

Giovedì 17

Essere amati per amare: riflessioni pedagogiche – prof.ssa Floriana Liuzzi

Realizzo un cuore porta cioccolatini – Marisa Trisciuzzi

Canto l’amore – esperto Giorgio Masi

Venerdì 18

Fidanzamento e matrimonio di un tempo – prof.ssa Palmina Cannone

Creo gioielli d’amore – esperta Sabrina Salvioli (Modena)

Canto l’amore – esperto Giorgio Masi

Sabato 19

Nonna, leggimi una storia – prof.ssa Palmina Cannone

Cuori ricamati – esperta Virginia Flory (Guardiagrele-Abruzzo)

Domenica 20

Nonna raccontami una storia – prof.ssa Palmina Cannone

Le UTE e la Celebrazione del ventennale dall’approvazione della legge regionale 26 luglio 2002,n.14 –prof.ssa Palmina Cannone.