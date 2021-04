La premiazione dell’attrice della Compagnia Glitter è avvenuta la scorsa domenica

FASANO – Nella giornata di domenica 25 aprile, con una proclamazione avvenuta in diretta facebook, la fasanese Simona Baccaro Perrini della Compagnia Glitter di Fasano si è aggiudicata il primo posto al Festival Nazionale del Monologo.

Il concorso, dopo le diverse selezioni regionali, ha visto in gara per la finale 12 attori provenienti da ogni parte d’Italia: dalla Puglia, Matteo Di Tano e Simona Baccaro; dalla Campania, Daniele Russo e Maria Ferraiolo; dal Lazio, Annamaria Aceto e Massimo Izzo; dal Piemonte, Lorenzo De Pasquale e Miriam Giacopinelli; dalla Sicilia, Sara Giordano e Carlo Suppa; dal Molise, Emanuela Pietanza e Tommaso Ancona.

I dodici finalisti provenienti dalle sei regioni in concorso, sabato 24 aprile, alle ore 21, con un evento in diretta dal Teatro Fara Nume di Ostia si sono sfidati con l’esecuzione di monologhi, ufficialmente poi premiati il giorno successivo sulla pagina facebook di Fita Lazio.

Simona Baccaro Perrini, in rappresentanza della Puglia ha interpretato il personaggio della figliastra con un monologo tratto dall’opera di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”. Un’esecuzione impeccabile e toccante, che conferma la bravura e il talento dell’attrice fasanese che sicuramente merita una carriera artistica professionale di grande respiro. Una vittoria per la Puglia importante in questo momento di grande sospensione per la vita dei teatri. Un traguardo felice che si spera possa essere di buon auspicio per una ripartenza del mondo dello spettacolo dopo tanti mesi di silenzio. Che possano dunque tornare le grandi emozioni. Per ora solo emozioni a distanza, ma comunque tanta gioia per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo per Simona. Ad majora!