“Costa dei Trulli”: cinque comuni insieme per promuovere la Puglia

Conferenza stampa a Monopoli per presentare l’iniziativa 2019

FASANO – “Costa dei Trulli – Ritrovarsi in ogni stagione”, è il cartellone che riunisce i più importanti eventi pugliesi dei comuni di Monopoli, Fasano, Alberobello, Castellana Grotte e Conversano.

L’idea alla base di “Costa dei Trulli” è unire il territorio attraverso le rassegne culturali, le sagre, i concerti e gli eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi nelle cinque città che hanno deciso di condividere l’obiettivo comune di promozione di un territorio unico e di grande attrazione: la Costa dei Trulli.

«Lavorando in modo organico e organizzato – sostengano i primi cittadini dei cinque comuni del Sud Est barese – sarà possibile costruire un’offerta culturale e di intrattenimento unica per tutto l’anno».

A spiegare nel dettaglio il perché di questa unione e presentare il cartellone condiviso di eventi inseriti sotto il pay off di Costa dei Trulli – Ritrovarsi in ogni stagione ci penseranno, giovedì 18 aprile alle ore 10.30 (Biblioteca Rendella di Monopoli) direttamente i sindaci di: Monopoli, Angelo Annese, Fasano, Francesco Zaccaria, Alberobello, Michele Maria Longo, Castellana Grotte, Francesco De Ruvo e Conversano, Pasquale Loiacono.

Nel corso della conferenza saranno presentati anche i dati sul turismo in questi comuni aggiornati al 2018.