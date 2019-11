Colucci, Potone e Rubino riconfermati alla guida del Comitato Festa Patronale di Pezze di Greco

Per l’edizone 2020 della festa in onore di Maria Ss.ma del Carmine

FASANO – Nella serata di giovedì 14 novembre, il Parroco di Pezze di Greco Don Francesco Zaccaria, ha ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, affidato la guida e l’organizzazione del Comitato Festa Patronale a Nicola Colucci che ricoprirà nuovamente la carica di Presidente, Fabio Potone che ricoprirà la carica di Segretario e Andrea Rubino che ricoprirà la carica di Vice Presidente e responsabile delle attività commerciali cittadine.

Nell’incontro avvenuto nella scorsa serata, il parroco ha preso visione di tutto il lavoro svolto dal comitato festa 2019 e dopo un breve colloquio con i tre rappresentanti ha comunicato a loro la seguente nota:

«Dopo l’ottimo lavoro svolto nella festa ormai trascorsa, vista la grande devozione e l’ottimo risultato raggiunto dal comitato festa in questi due anni, ricordandovi di rispettare le Leggi Canoniche e Civili, a cui le feste religiose dipendono esclusivamente dall’Autorità Ecclesiale, avendo presente anche le “Direttive dei Vescovi di Puglia sulle feste Religiose” e la nota pastorale “Le Nostre Feste”, emanate dalla C.E.P. (Conferenza Episcopale Pugliese), vi affido anche per quest’anno Pastorale ormi avviato nella nostra comunità nelle scorse settimane, la guida e l’organizzazione della festa in onore della nostra Patrona Maria SS.ma del Carmine per il prossimo Luglio 2020».

Dopo la comunicazione del Parroco ai tre rappresentanti, il presidente Colucci a nome di tutto il comitato ha ringraziato Don Francesco per la fiducia ancora una volta accordatagli.

Il presidente dopo la nomina ricevuta ha espresso quanto segue: «Ringrazio tutta la cittadinanza, gli sponsor, le associazioni del nostro territorio e l’Amministrazione Comunale della Città di Fasano per la collaborazione dimostrata nella ormai passata festa patronale, ma ringrazio soprattutto tutti i componenti del comitato che con il loro lavoro volontario rendono possibile tutto ciò. Mi permetto di nominare uno ad uno queste persone, perché senza il loro contributo tutto ciò non sarebbe possibile; ringrazio di vero cuore Giuseppe Convertini, Giuseppe Donnaloia, Caterina Donnaloia, Maria Olive, Giuseppe Pezzolla, Teresa De Mola, Vito Cofano, Maria Pinto, Giuseppe Branio, Salvatore Scatigna e Romina Del Monaco».

Il presidente inoltre comunica che «il Comitato è già a lavoro per l’organizzazione di una grande festa anche per il prossimo anno, in quanto come sempre cercheremo di realizzare una festa di tutti e per tutti».