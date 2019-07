Arriva la “Color Vibe” a Torre Canne. Le info sull’evento

L’evento si terrà il 4 agosto nella frazione marinara

FASANO – Si è tenuta ieri, presso la Sala di Rappresentanza, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Color Vibe” atteso a Torre Canne domenica 4 agosto. Presenti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore allo sport Giuseppe Galeota e Alessandro Curti, responsabile di Color Vibe Italia.

«La nostra è un’estate che prevede non soltanto concerti di grande rilievo – ha affermato il sindaco Zaccaria – ma anche eventi che uniscono sport e divertimento, perciò abbiamo accolto con piacere la richiesta di molti commercianti di Torre Canne di portare una tappa di questo evento nella frazione».

La tappa di Torre Canne, infatti, è l’unica prevista in provincia di Brindisi e la seconda in Puglia (l’altra è a Polignano a Mare). Il “Color Vibe” è una manifestazione che prende origine dall’Holi Fest, una festa religiosa indiana dove ci si diverte sporcandosi con polveri colorate a simboleggiare la rinascita.

L’evento, arrivato nel 2014 in Italia, è giunto alla sua sesta edizione e – come ha voluto precisare l’assessore Galeota – «è un’occasione per invitare tutte le fasce d’età a praticare attività fisica in un paese dove in pochi la praticano».

A introdurre poi i dettagli tecnici della manifestazione è stato Alessandro Cutri che ha specificato come il percorso, che si snoda per 2,5 km fra le vie di Torre Canne, prevede quattro “punti colore” dove gli organizzatori coloreranno con colori naturali e atossici tutti i partecipanti.

La giornata si aprirà alle 11 nel Vibe Village, uno stand installato nei pressi del porto, in via Eroi del Mare, dove sarà possibile ritirare il kit incluso nell’iscrizione (da effettuare online al sito colorvibe.it) o per iscriversi direttamente all’evento. Il kit prevede una maglia bianca, un sacchetto di colore e infine uno zainetto della “Color Vibe”.

Alle 17.30 si proseguirà poi con l’animazione che vedrà una serie di balli di gruppo e intrattenimento vario, mentre alle 18.30 inizierà il percorso vero e proprio che prevede due giri (5 km in tutto). Alle 19.00 comincerà il “Color & Fluo Party”, la festa finale in cui ogni partecipante potrà colorarsi al ritmo della musica.

Ad esercitare il servizio di vigilanza saranno i vigili urbani e l’Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia).