Al CiaiaLab si celebra il folklore della festa di Halloween

Una serie di incontri fino al 30 ottobre

FASANO – Il CiaiaLab – Laboratorio Urbano della città di Fasano, uno spazio aperto e a disposizione dei cittadini, polifunzionale e permeabile ai bisogni e alle iniziative del territorio, destinato alla cultura e alla formazione, in occasione della festa di Halloween propone attività a tema presso la sua sede.

Le attività mirano a coinvolgere un pubblico sia adulto che bambini di tutte le età, i quali a partire da venerdì 22/10 fino al 30/10 potranno partecipare a specifiche attività ricreative a tema Halloween sperimentando attività manuali e artistiche, come il cucito a mano e il cucito creativo (adulti), il workshop di fumetto, la pasticceria con l’attività di decorazione di biscotti (adulti) e attività manuali creative per i più piccoli (3-5 anni). Nel dettaglio, le attività a tema Halloween in programma al CiaiaLab a cui è possibile partecipare sono:

-Cucito a mano, ricamato a punto scritto: realizzazione di un sacchetto “dolcetto o scherzetto?” con la docente Angela Sicilia. Il corso si terrà venerdì 22/10 e venerdì 29/10 dalle ore 16:30 alle 18:30. Possono partecipare un minimo di 5 adulti.

-Workshop di Fumetto – Halloween Special Edition “Carletto il Principe dei

mostri” con il docente Alberto Camarra. Il corso si terrà venerdì 29/10 dalle ore 17:00 alle 19:00. Possono partecipare non meno di 5 bambini al di sopra di 6 anni.

-Laboratorio di cucito creativo: “I personaggi di Halloween” con la docente Rosalba Fucci. Il corso si terrà sabato 30/10 dalle ore 10:00 alle 12:00. Posso partecipare non meno di 5 bambini al di sopra dei 5 anni.