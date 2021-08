51° Mostra Fasanese dell’artigianato, si parte sabato 7 agosto

Quarantadue espositori e una serie di eventi culturali per la nuova edizione della Mostra, che si svolgerà dal 7 al 22 agosto

FASANO – Si è tenuta ieri (4 agosto), nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione della 51ª Mostra Fasanese dell’Artigianato che quest’anno si svolgerà dal 7 al 22 agosto, presso il Palazzo dei Congressi a Selva di Fasano, con lo slogan “Mani che progettano, costruiscono, tramandano”.

Presenti l’assessore alle Attività Produttive Luana Amati, la dirigente dell’Ufficio SUAP Beba Caldarazzo, il presidente del comitato organizzatore e dell’Associazione «Maestro Artigiano» Adelaide Forcella e il vicepresidente e rappresentante di Confartigianato Teresa Grottini.

«La 51° edizione della Mostra è un traguardo importante – ha affermato l’assessore Amati -. Noi veniamo da lontano e la nostra ambizione è arrivare ancora più lontano, ecco perché ogni anno scommettiamo su nuove figure che man mano devono conoscere tale realtà. Rivolgo il mio ringraziamento alla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato, ndr), a Confartigianato, all’Utl e a tutti quelli che hanno contribuito al progetto.

Con la Mostra vogliamo creare una “cultura della sinergia” fra artigiani, e la Mostra è adatta come vetrina per il nostro territorio, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche turistico. Ricordo infatti che il numero degli artigiani a Fasano è il più alto di tutta la provincia, perciò colgo l’occasione di invitare chi ha compiuto 30, 40 e 50 anni di attività artigianale perché daremo loro un riconoscimento specifico per il contribuito all’economia cittadina».

«Il tema di quest’anno – spiega la presidente Forcella – è l’artigiano che progetta, costruisce e tramanda. Gli espositori alla Mostra saranno quarantadue, fra cui molti giovani alla loro prima esperienza. L’allestimento ha previsto stand singoli, trentasei per la precisione, che gli artigiani potranno allestire come fossero vetrine del loro laboratorio. Collaboreremo con quattro studenti più altre due persone molto giovani, grazie a un progetto di partenariato con gli istituti scolastici, col compito di sorvegliare gli stand, accogliere i visitatori e fornire informazioni sui prodotti in esposizione e le aziende produttrici».

L’organizzatrice ha tenuto inoltre a precisare che, date le recenti disposizioni normative in materia di Covid-19, sarà obbligatorio esibire il Green Pass all’ingresso del Palazzo dei Congressi, mentre all’interno saranno garantite le misure di igienizzazione, distanziamento sociale e utilizzo della mascherina.

La mostra prenderà il via ufficialmente sabato 7 agosto, con la cerimonia di inaugurazione alle 21 con la presenza di una street band, e proseguirà nei giorni successivi, con i seguenti orari: dalle 18 alle 23 nei giorni feriali, il sabato dalle 18 alle 24, e la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24.

Ad incorniciare la 51° edizione della Mostra dell’Artigianato Fasanese ci saranno anche una serie di eventi, le cui date saranno definite con precisione nel corso dei prossimi giorni. Gli eventi riguarderanno sfilate di moda, laboratori di ricamo, pittura e lezioni gratuite di pilates, oltre a una serie di appuntamenti culturali legati a varie tematiche. Un elemento di novità sarà inoltre la presenza di uno stand interamente dedicato a Fasano e la possibilità di avere una serie di serate dedicate alla cultura enogastronomica del nostro territorio.

Appuntamento dunque per la serata d’inaugurazione di sabato 7 agosto.