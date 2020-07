Ubriaco si stende sui binari: traffico ferroviario bloccato nel Fasanese

Intervento di Carabinieri e 118

POZZO FACETO – Uno straniero di mezza età – di origine indiana ma con regolare permesso di soggiorno in Italia – nella tarda serata di ieri ha mandato in tilt il traffico ferroviario lungo la linea Bari-Lecce.

Intorno alle 22, in evidente stato di ubriachezza, ha pensato bene di sdraiarsi sui binari ferroviari nei pressi della stazione di Cisternino, ubicata in territorio di Fasano tra Pozzo Faceto e Torre Canne.

Un treno locale in transito ha fatto appena in tempo a fermarsi prima di travolgerlo. Immediato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed una ambulanza del 118. I militari dell’Arma hanno faticato non poco per convincere l’uomo a spostarsi dai binari e a farlo salire in ambulanza. Alla fine lo hanno convinto, e una volta caricato in ambulanza è stato trasportato in ospedale a Fasano dove è stato ricoverato.

Solo allora il traffico ferroviario è ripreso.