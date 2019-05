Tre 18enni fasanesi segnalati dai Carabinieri per stupefacenti

Sono stati trovati in possesso di hashish

FASANO – Tre 18enni fasanesi sono stati segnalati al Prefetto di Brindisi quali assuntori di stupefacenti, perché “beccati” dai Carabinieri della compagnia di Fasano con addosso della droga.

Il primo dei due 18enni è stato fermato all’interno della stazione ferroviaria di Fasano e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish occultato nella tasca dei pantaloni.

Gli altri due coetanei, invece, sono stati fermati a piedi in via Madonna della Stella, nella zona pedonale del centro storico di Fasano, e a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 1 grammo di hashish ciascuno, occultato nella tasca dei pantaloni.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.