Tentano di dare fuoco ad una gelateria: torna la paura a Torre Canne

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio

TORRE CANNE – Un attentato incendiario in piena regola che non ha avuto conseguenze pesanti solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri. È accaduto ieri sera (lunedì 8 giugno) sul lungomare di Torre Canne.

Poco prima delle 23.30 alcuni malviventi – non è escluso che ad entrare in azione sia stato un solo individuo – hanno cosparso di liquido infiammabile una finestra della gelateria “Dolce Gelato”, ubicata sul lungomare di Torre Canne tra il porto e via Del Faro, ed hanno appiccato il fuoco.

Fortuna ha voluto che pochi minuti dopo si è trovata a passare dinanzi alla gelateria una pattuglia dei Carabinieri che, notate le fiamme, ha subito recuperato un estintore ed ha spento il rogo. La gelateria, ovviamente, era chiusa.

Sono in corso indagini per cercare di fare piena luce su questo allarmante episodio. I Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di identificare gli autori di questo attentato, che per fortuna ha provocato solo lievi danni.