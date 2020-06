Sparatoria a Fasano, nessun ferito ma è caccia all’uomo

Indagini dei Carabinieri

FASANO – Dopo la sparatoria avvenuta in un bar del centro cittadino è caccia all’uomo a Fasano.

I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti sono alla ricerca della persona che, poco prima delle ore 19, è entrato in un bar, ubicato a ridosso di corso Vittorio Emanuele nel centro di Fasano, ed ha esploso alcuni colpi di pistola ad altezza d’uomo, mandando in frantumi la vetrata del banco frigo.

In base alle poche indiscrezioni trapelate pare si tratterebbe di un uomo di origini albanesi, che subito dopo aver esploso i colpi di pistola è fuggito via.

I Carabinieri sono sulle sue tracce, e stanno controllando palmo a palmo la città per bloccarlo ed arrestarlo. Intanto sono in corso le indagini per fare piena luce sull’accaduto e per stabilire le cause che hanno portato quest’uomo ad armarsi di una pistola e a fare fuoco. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti.