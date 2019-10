Attività dei Carabinieri

FASANO – I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Fasano, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, hanno denunciato, per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, un 21enne di origine albanese residente a Locorotondo. Il giovane, controllato in una via del centro di Fasano, è stato trovato in possesso di una “noccoliera”, occultata nelle tasche dei pantaloni, sottoposta a sequestro.