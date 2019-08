Scontro nel centro di Torre Canne: 4 feriti

Sul posto Polizia locale e 118

TORRE CANNE – Sono quattro le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio (domenica 11 agosto) nel centro di Torre Canne, su via Egadi.

Ad entrare in collisione, per cause in corso di accertamento, una Nissan Qashqai, con a bordo una famiglia di Pavia, ed una Toyota Yaris, con a bordo una famiglia di Ceglie Messapica.









A rimanere ferita una intera famiglia composta da padre, madre e due figli, che viaggiavano sulla Yaris. La donna con i due figli sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale di Ostuni. L’uomo, che era alla guida dell’auto, invece, ha rifiutato il ricovero.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Fasano per i rilievi di rito.