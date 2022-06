Rapporti di lavoro fittizi per ottenere permessi di soggiorno, in manette anche un imprenditore fasanese

Operazione della Guardia di Finanza

FASANO – Vi è anche un imprenditore fasanese tra le 10 persone arrestate questa mattina dalla Guardia di finanza della Tenenza di Mola di Bari coordinata dal I Gruppo Bari.

Le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – coercitive – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, nonché sequestri patrimoniali nella misura per equivalente.

Nell’ordinanza vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 16 indagati – dei quali n. 10 destinatari di misura cautelare personale (2 in carcere ed 8 ai domiciliari) – nonché, l’adozione nei loro confronti della misura patrimoniale del sequestro preventivo nella misura equivalente, finalizzata alla confisca, per complessivi 1.166.080,00 euro.

Si tratta di un dottore commercialista e nove imprenditori locali operanti prevalentemente nel settore edile, tra cui un fasanese, che, mediante la costituzione di fittizi rapporti di lavoro formalizzati attraverso modelli di assunzione telematica Unilav, hanno consentito a numerosi cittadini extracomunitari (n. 453 soggetti di etnia indiana, cingalese, bengalese, pachistana ed altre) di ottenere illecitamente, nel lasso temporale che va da 2013 al 2019, il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi.

Le somme pagate da questi ultimi all’organizzazione criminale oscillavano dai 1.000 ai 6.000 euro per ogni singolo rapporto di lavoro fittizio consentendo di accumulare un profitto illecito stimato di euro 762.000,00.

Alcuni dei soggetti intestatari dei falsi contratti lavorativi sono riusciti tra l’altro ad ottenere indebitamente dall’Inps l’erogazione dell’indennità di disoccupazione e di malattia nonché, in altri casi, per la percezione di rimborsi Irpef comunque non spettanti, per un danno alle casse dello Stato di complessivi 281.579,82 euro.

Inoltre, durante l’attività d’indagine sono stati acquisiti elementi probatori pertinenti alla sottrazione di beni mobili ed immobili ad un soggetto non in grado di intendere e di volere per 267.232,22 euro.

Agli indagati viene contestato il concorso a vario titolo di molteplici reati, tra i quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e, per tre di essi, il delitto di circonvenzione di persone incapaci.

I provvedimenti cautelari sono intervenuti all’esito di un’articolata attività investigativa, condotta dalla Tenenza di Mola di Bari sotto il coordinamento dell’Ufficio del Pubblico Ministero, che ha permesso di accertare allo stato le diverse tipologie di delitti commessi dal sodalizio criminale grazie a numerosissime e sofisticate tecniche d’intercettazione supportate dall’analisi della documentazione amministrativa acquisita nel tempo, consentendo di poter stimare l’illecito profitto conseguito complessivamente conseguito dagli indagati in oltre un milione di euro.