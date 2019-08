Raid punitivo del 2 agosto a Fasano: il Riesame ha convalidato gli arresti

Sono 4 i fasanesi coinvolti nella vicenda

FASANO – Il Giudice del Riesame del Tribunale di Lecce ha convalidato l’ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti dei tre indagati fasanesi, Francesco Angelini 40enne, Francesco Girolamo, 31enne e Bartolomeo Bartolomeo 29enne tutti di Fasano, tratti in arresto per porto abusivo di arma clandestina in concorso e ricettazione, con recidiva specifica e reiterata, nell’ambito dell’indagine che aveva portato all’identificazione degli autori degli spari e dell’incendio di auto, avvenuti a Fasano il 2 agosto scorso, in cui erano state fermate quattro persone, accusate di danneggiamento seguito da incendio, rissa, violazione di domicilio, rapina aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento in concorso.

Nel pomeriggio di domenica 4 agosto, a Fasano in contrada “Signora Pulita” e a Savelletri i Carabinieri della locale Compagnia, supportati durante dai militari del Reparto Operativo –Nucleo Investigativo – del Comando Provinciale, dall’Aliquota Primo Intervento della Compagnia di Brindisi, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal sesto Elinucleo di Bari, nell’ambito delle indagini relative all’assalto a mano armata e all’incendio di tre autovetture ai danni della famiglia Ancona, trassero in arresto in flagranza di reato per i delitti di porto abusivo di arma clandestina in concorso e detenzione al fine di spaccio di stupefacente Angelini, Girolamo e Abiuso.

I tre, sui quali gravavano altre pregresse vicende di natura giudiziaria, si erano resi irreperibili nell’immediatezza del “raid” del 2 agosto, dandosi alla fuga alla vista dei Carabinieri. Gli arrestati vennero sorpresi in possesso di una pistola (marca illeggibile, probabilmente di provenienza dell’est Europa) calibro 7.65, con matricola abrasa e 5 colpi in serbatoio. L’arma era perfettamente funzionante e promanava un forte odore di polvere da sparo. Era stata occultata sotto una pietraia nei pressi del casolare di campagna dove i tre si erano nascosti, presumibilmente sin dalla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Nel corso della perquisizione all’interno del casolare, furono rinvenuti 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in tre buste, all’interno di un mobile della cucina. Gli arrestati furono anche raggiunti dal decreto di fermo d’indiziato di delitto, emesso dal Pubblico Ministero di Brindisi, Giovanni Marino, che aveva concordato con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri della Compagnia di Fasano. Il provvedimento, venne emesso per i reati di danneggiamento seguito da incendio, rissa, violazione di domicilio, rapina aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento in concorso e porto abusivo di arma comune da sparo e proiettili. I tre arrestati sono ritenuti responsabili del fatto criminoso, commesso in concorso con un quarto fasanese, il 43enne Onofrio Margaritondo già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Margaritondo venne rintracciato presso il suo domicilio.