Nubifragio nel Fasanese: albero cade su strada comunale

E’ accaduto a Pezze di Greco

PEZZE DI GRECO – Il nubifragio che si è abbattuto intorno alle 16 di oggi (domenica 1 settembre) sul territorio di Fasano ha causato la caduta di un imponente albero di pino posto a bordo strada di via Costa, la arteria comunale di Pezze di Greco che collega a contrada Salamina e alla provinciale per Cisternino.

Per fortuna nel momento in cui l’albero è caduto lungo la strada, non transitavano automezzi.

A determinare la caduta dell’albero il nubifragio – con forte vento, temporale e acquazzone – che si è abbattuto nella zona di Pezze di Greco intorno alle ore 16.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale e dei Carabinieri che hanno bloccato il transito sulla strada, ed i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare la carreggiata.