Notte di incendi nel Fasanese

Gran lavoro per i Vigili del Fuoco

FASANO – Notte di gran lavoro – quella tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio – per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni che nel giro di poche ore sono intervenuti su tre incendi distinti verificatisi sul territorio di Fasano.

Poco prima di mezzanotte una squadra di pompieri è intervenuta su viale Strabone, nei pressi della caserma della compagnia Carabinieri, per domare l’incendio di una Renault Scenic.

Qualche decina di minuti più tardi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pezze di Greco per spegnere un incendio che stava interessando un cavo elettrico a bassa tensione e per mettere in sicurezza l’area.

Infine intorno alle 4 del mattino l’autobotte dei pompieri è dovuta ritornare a Fasano per l’incendio in un appartamento, ubicato in via Bissolati, sprigionatosi da un climatizzatore interessato da un corto circuito elettrico.