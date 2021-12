Non controlla il green pass ai clienti, multato gestore di sala scommesse

Multati anche gli avventori

FASANO – A conclusione di una serie di accertamenti svolti nell’ambito di un servizio di controllo sul rispetto della normativa anti Covid-19, i Carabinieri di Fasano, dopo avere fatto accesso in una sala scommesse della città, hanno elevato nei confronti del gestore e di due avventori le previste sanzioni amministrative poiché il gestore non aveva effettuato la verifica dei green pass nei riguardi dei due avventori risultati sprovvisti di certificazione verde.

In totale i Carabinieri della compagnia di Fasano hanno eseguito controlli anche a Cisternino e Ostuni.

Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato complessivamente 470 persone e 74 attività commerciali/esercizi pubblici.