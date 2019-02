Incidente tra Fasano e Monopoli: due feriti, tra cui un fasanese

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Nel sinistro coinvolti anche altri due fasanesi.

MONOPOLI – Un giovane di Pezze di Greco è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri (23 febbraio) in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16 tra Fasano e Monopoli, all’altezza dello svincolo per “l’Assunta”, lungo la corsia per Bari.

Tre le auto coinvolte nel sinistro: una Opel Astra, guidata da un giovane ostunese, anche lui rimasto ferito, una Ford Fiesta, su cui viaggiavano due fasanesi che fortunatamente sono rimasti illesi; ed una Lancia Lybra, guidata da un giovane di Pezze di Greco.

A rimanere feriti sono stati i conducenti della Opel Astra e della Lancia Lybra che sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e sono stati trasportati presso l’ospedale di Monopoli. Le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Monopoli.