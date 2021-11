Incidente sulla via vecchia per Laureto, tre feriti

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

FASANO – È di tre feriti il bilancio di uno scontro avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina lungo la via vecchia per Laureto.

A entrare in collisione sono state due mezzi: un furgone e una station wagon che si sono scontrati frontalmente.

Tre i feriti che viaggiavano sui due mezzi. Per fortuna si tratta di feriti lievi. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostuni ed i Carabinieri della compagnia di Fasano, che hanno eseguito i rilievi di rito.