Incidente nel centro di Fasano, ferito un ragazzo 

Sul posto la Polizia Locale

FASANO – Un 16enne fasanese è rimasto ferito questa sera in un incidente avvenuto nel centro di Fasano. Il ragazzo era alla guida di un ciclomotore che, intorno alle ore 18, per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con una Renault Clio guidata da un fasanese.

L’incidente è avvenuto su via Nazionale dei trulli all’incrocio con via Fratelli Cervi. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Illesi gli occupanti della Clio.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano.